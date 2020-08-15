"شاحنات UD" و"بريجستون" و"المسعود" تطلق حملة لتثقيف سائقي الشاحنات حول الوقاية من "كوفيد 19"

أطلقت كل من "شاحنات UD" - شركة تصنيع الشاحنات اليابانية والعائدة لمجموعة "فولفو"؛ و"بريجستون" - أكبر شركة لتصنيع الإطارات والمطاط في العالم؛ ومجموعة المسعود في أبوظبي، حملة للمسؤولية الاجتماعية بهدف تثقيف سائقي الشاحنات حول أهمية الممارسات الصحية والتعقيم في مكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19".

حيث هدفت حملة "نخدم أبطالنا" (Serving our Heroes) إلى تزويد سائقي الشاحنات بأدوات السلامة الأساسية اللازمة لتجنب أي انتشار للفيروسات، وقامت المؤسسات الشريكة، بالتعاون مع موانئ أبوظبي، بتوزيع معدات السلامة على أكثر من 900 سائق شاحنة ثقيلة وخفيفة في مختلف مناطق تجمع الشاحنات في إمارة أبوظبي ومن ضمنها ميناء خليفة.

وسلطت الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً الضوء على الدور الهام الذي يلعبه سائقو الشاحنات في حياتنا، حيث يكرسون ساعات طويلة من أوقاتهم لتسليم السلع والبضائع في جميع أنحاء الدولة حتى في خضم جائحة كورونا. واحتوت العبوات التي تم توزيعها على أقنعة الوجه (N95)، وقفازات اليد، وبخاخ معقم لليدين ومناديل مبللة، بالإضافة إلى نشرة تتضمن معلومات السلامة باللغات العربية والانجليزية والهندية والأوردو.

وقال مراد هدنا، رئيس " شاحنات UD الشرق الأوسط": "ندرك مدى أهمية الدور الذي يلعبه سائقو الشاحنات في الدولة. وفي كل عام يتم بيع حوالي 3000 شاحنة متوسطة وثقيلة في دولة الإمارات، حيث تشكل الشاحنات الثقيلة وحدها ما يصل إلى 6% من إجمالي حركة المرور على الطرق (السيارات والمركبات الخفيفة) في دولة الإمارات، إذ تعتبر الخدمات اللوجستية بمثابة شريان الحياة لمجتمعنا. وفي ظل مواجهة العالم لجائحة كورونا، فإن هؤلاء الرجال الشجعان يتواجدون على الطرقات في كل يوم لضمان تسليم السلع الأساسية في الوقت المحدد. ونحن نرى أن هذه الحملة هي مبادرة مهمة يمكنها أن تساعد في خدمة مجتمعنا وتكريم العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتواجدون باستمرار على الطرق حتى عندما تكون المدن مغلقة."

من جانبه، قال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون": "تعكس حملة "نخدم أبطالنا" التزامنا بخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة. ومنذ سنوات عديدة وإلى الآن، كنا في "بريجستون" من أبرز الداعمين لقضايا الصحة والسلامة، وهي القيمة الواضحة في جودة منتجاتنا. وتعتبر هذه الحملة ذات أهمية بالغة كونها تساعد على ضمان أن يكون سائقو الشاحنات على دراية بحالتهم الصحية وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم."

بدوره، قال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "نسعى في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم اليوم، إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للمجتمع، وضمان استمرارية الأعمال كركيزة أساسية. ويؤكد اطلاقنا لحملة "نخدم أبطالنا" تقديرنا للمساهمات الكبيرة لسائقي الشاحنات من خلال توعيتهم حول أهمية الممارسات الصحية والتعقيم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعكس هذه المبادرة دعمنا المستمر لجهود الحكومة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع."