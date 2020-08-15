"الأنصاري للصرافة" تتبرّع بنصف مليون درهم لصالح حملة "سلامٌ لبيروت"

- استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن تبرعها بمبلغ نصف مليون درهم لدعم حملة "سلام لبيروت" التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، من أجل توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ "بيروت" في لبنان.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "يأتي دعم حملة "سلامٌ لبيروت" تماشياً مع حرصنا على الاستجابة الفورية والفاعلة للكارثة الإنسانية التي ألمّت بالشعب اللبناني الشقيق. والتزاماً منا بواجباتنا الإنسانية، نقف إلى جانب المتضرّرين من انفجار "مرفأ بيروت"، آملين أن نتمكّن من التخفيف من معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء وعلاج ومأوى لهم. ونسعى على الدوام إلى دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تُحدِث أثراً إيجابياً في حياة الأفراد والمجتمعات، ومد يد العون إلى كل من يحتاجها دون استثناء."