الامارات | عودة المقيمين دون تصريح يطبق على مستوى الدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إمكانية عودة المقيمين المتواجدين في الخارج بدون الحاجة إلى التقدم بطلب تصريح عودة، هو إجراء يطبق على مستوى الدولة.

وأكدت أن خطوة إلغاء تصريح العودة، جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من تاريخ 12/8/2020 وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

وحددت الهيئة 7 إجراءات لوصول المقيمين من الخارج إلى الإمارات، تحديث بيانات الهوية وجواز السفر والجنسية عبر (uaeentry.ica.gov.ae)، فحص كورونا في مختبر معتمد ويشترط نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من الإقلاع، حجز تذكرة العودة

ابراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي، إجراء الفحص المخبري عند الوصول، تحميل تطبيق الحصن، الالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة

ونصحت الهيئة المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة / رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية / عبر الدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae ،علما أن إجراء تحديث البيانات /اختياري/ للراغبين في التأكد من صحة البيانات و وثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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