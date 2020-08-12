HUBB CAREERS تطلق منصة دولية للوظائف بهدف إزالة حاجز المسافة مع استمرار اقتصاد "العمل من المنزل"

أعلنت Hubb، المنصة العالمية للتجارة الإلكترونية، اليوم عن الإطلاق الرسمي لموقع Hubb Careers. وتتوفر المنصة الجديدة في 44 دولة وبـ 12 لغة، وهي بمثابة "مكان اجتماع" لفرق العمل في مجال التوظيف و/أو أصحاب العمل الذين لديهم مرشحين محتملين - سواء على المستوى المحلي أو في الخارج.

وبالاعتماد على المنصة، يمكن للمرشحين الآن التقدم للمناصب المتاحة في المكاتب أو عن بعد في أي مدينة أو بلد حول العالم. وبكبسة زر واحدة، أثناء عملية التقديم، يمكن للمرشحين تحديد خيار العمل من مكتب (وخيار تغيير الموقع في حال كان الترشيح دولياً) أو اختيار العمل عن بُعد.

ومع التوقعات باستمرار اقتصاد العمل من المنزل لفترة طويلة بعد جائحة "كوفيد-19" التي كان السبب في البداية، فإن إطلاق Hubb Careers يمثل مرحلة متغيرة في التوظيف. وبالنسبة للعديد من الشركات، فلم يعد وجود المرشحين في مكتب شرطًا. وسيوفر Hubb Careers أيضًا مزايا للصناعات الأصغر والأكثر تفردًا، كما هو الحال بالنسبة لمن يرغب بالتوظيف في المناصب الزراعية والبحرية، من خلال السماح لموظفي التوظيف بالوصول إلى نطاق عالمي من المرشحين، والذي قد لا يمكن الوصول إليه بطريقة أخرى.

تعتبر منصة Hubb Careers مجانية لكل من الشركات والمرشحين. ويمكن للشركات التي اشتركت في خدمة Hubb الرئيسية (100 درهمًا شهريًا) الوصول إلى عدد غير محدود من الخيارات المتاحة من وظائف Hubb (إعلانات الوظائف الشاغرة غير المحدودة والوصول إلى السيرة الذاتية للمرشحين). يمكن للشركات التي لم يتم تسجيلها في خدمة Hubb الرئيسية أن تحظى أيضًا بوصول غير محدود للملفات الخاصة بالمرشحين الذاتية ويمكنها أيضًا نشر ما يصل إلى خمس وظائف شاغرة مجانًا. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد تكلفة على المرشحين، وهذا ما يسمح لهم بالتقدم لشغل وظائف متعددة عن طريق تحميل سيرتهم الذاتية.

وبالنسبة للمرشحين، توفر Hubb Careers خدمة مجانية مع مجموعة من المزايا، ومنها خيار البحث عن الأدوار والوظائف المحتملة في وقت واحد عبر مجموعة من البلدان، بالإضافة إلى اختيار البلدان التي يرغب المرشحون في أن تكون سيرتهم الذاتية مرئية لأصحاب العمل فيها. هي موطن لأكثر من 3.5 مليون شركة على مستوى العالم - مما يجعلها المكان المثالي للمرشحين ليكونوا مرئيين أمام أصحاب العمل المحتملين في جميع أنحاء العالم. من خلال نقرة زر واحدة، يوسع هذا من الفرص والوصول العالمي المتاح للمرشحين وهو ما لم يكن ممكنًا لولا ذلك.

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ومن خلال منصة Hubb Careers، ستمنح الشركات التي لديها اشتراك Hubb وتتطلع إلى توظيف المرشحين حق الوصول إلى مجموعة من البيانات والتحليلات والإحصاءات - مثل مشاهدات إعلانات الوظائف وزيارات مواقع الإنترنت والإحصاءات، وكلها ستساعد في عملية التوظيف وإظهار الانتقال من Hubb إلى القنوات التجارية الخاصة.

وفي تعليق لها، قالت أناستازيا الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي: "مع ظهور اقتصاد العمل من المنزل، الذي أسس لواقع جديد في الظروف الراهنة في أعقاب جائحة كوفيد-19"، فقد تم إطلاق Hubb Careers لتوفير إمكانية وصول الشركات إلى مجموعة أكبر من المواهب.

"بدأت الشركات في البحث عن خيارات بديلة وموفرة للتكاليف، بالإضافة إلى أن العديد قد أدرك أيضًا أنه في بعض الصناعات، تكون القوى العاملة لديها إنتاجية أفضل في المنزل. نحن نشهد تحولًا في ديناميكية مكان العمل حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا دائمًا من بيئة العمل. وينطبق هذا بشكل خاص في مواقع مثل الإمارات العربية المتحدة التي تضم عددًا كبيرًا من المغتربين - وغالبًا ما ينتقل الأشخاص داخل الدولة وخارجها، بحثًا عن وظائف محليًا وفي بلدانهم الأصلية، وهذا ما تتيح لهم منصة Hubb ".

"تتيح المنصة أيضًا المزيد من الفرص للمرشحين، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف في أماكن أبعد خارج بلدانهم الأصلية، ولم يعد الأشخاص مقيدون بحواجز المسافة ولكن يمكنهم الآن التقدم لشغل وظائف عن بُعد في مدينة أو بلد آخر عن طريق Hubb Careers. "