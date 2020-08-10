الامارات | الكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و198 حالة شفاء جديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و198 حالة شفاء جديدة والان نبدء بالتفاصيل
والإعلان عن تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 56,766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
التفاصيل تباعاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.