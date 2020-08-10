الامارات | الكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و198 حالة شفاء جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 58,953 فحص جديد، والكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19 ، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 62,704 حالة.



والإعلان عن تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 56,766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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التفاصيل تباعاً.