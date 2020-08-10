الامارات | «دبي للصحافة» يبحث التعاون مع قيادات إعلامية مصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للصحافة» يبحث التعاون مع قيادات إعلامية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي دبي للصحافة لقاءً موسعاً «عن بُعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية في مصر، بهدف بحث آفاق التعاون نحو تطوير مبادرات من شأنها تعزيز الأداء الإعلامي العربي، وسبل الارتقاء بالمخرجات الإعلامية على مستوى العالم العربي، وبما يواكب رسالة النادي الرامية إلى المشاركة بصورة مؤثرة في الوصول بالعمل الإعلامي إلى أرقى مستويات التميز، بالتعاون مع جميع الأشقاء في الوطن العربي.

وأكدت رئيسة النادي، منى المرّي، أن اختيار عقد أول الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية مع قيادات المؤسسات الإعلامية في مصر، يأتي في إطار التقدير الكبير الذي يحمله النادي للإعلام المصري، وفي سياق العلاقات الوثيقة التي تربط نادي دبي للصحافة بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، واهتمام النادي المستمر بالإسهام الإيجابي في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً وعربياً، سواء من خلال مبادراته النوعية التي كان لها أثرها في تشكيل ملامح مسيرة العمل الإعلامي والصحافي في المنطقة، وفي مقدمتها «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، أو من خلال اللقاءات والجولات الدورية التي ينظمها النادي سنوياً في عدد من العواصم والمدن العربية. وأضافت: «يمر العالم بمرحلة فارقة في تاريخه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي بدّل حال العالم، بما في ذلك المفاهيم والقواعد الإعلامية، وأسلوب عمل المؤسسات الصحافية»، مؤكدة أن هذه المستجدات، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى، ستكون محور الاجتماعات الافتراضية التي سيعقدها النادي خلال الشهرين الحالي والمقبل مع العديد من المؤسسات الإعلامية في عدد من البلدان العربية الشقيقة، في سياق الدورة الاستثنائية الـ19 لمنتدى الإعلام العربي.

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