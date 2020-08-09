اكتشف أبوظبي: ويستمر الحماس

تستكمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادراتها الترويجية ضمن حملة "اكتشف أبوظبي" التي أطلقتها مؤخراً. حيث أعلنت عن مجموعة إضافية من عروض الإقامة والمطاعم والترفيه وعروض التسوق في عدد من الفنادق والوجهات السياحية الجديدة الحاصلة على شهادة برنامج Go Safe الذي يضمن لجميع الزوار تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة في آنٍ معاً.

وانسجامًا مع جهودها المتواصلة لضمان صحة وسلامة ورفاهية الزوار، تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تغطية تكاليف اختبار كوفيد-19 بتقنية دي بي آي القائمة على أشعة الليزر، للزوار القادمين من إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة وعجمان، الذين حجزوا واستفادوا من عروض الإقامة التي توفرها حملة "اكتشف أبوظبي".

وتوفر الحملة أيضاً للجمهور فرصة الاستمتاع بباقات الإقامة الكاملة التي تتضمن الإفطار والغداء والعشاء، وذلك عند حجز إقامة لمدة ليلتين في أي من الفنادق التالية: أبوظبي فنادق الخمس نجوم: فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا

فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي

نادي وفندق ضباط القوات المسلحة

الشاطئ روتانا ريزيدنس

فندق قصر الإمارات

فندق فور سيزونز أبوظبي

جراند حياة أبو ظبي هوتيل آند ريزيدنس لؤلؤة الإمارات

فندق جراند ميلينيوم الوحدة أبوظبي

فيرمونت باب البحر

انتركونتيننتال أبوظبي

فندق جميرا في أبراج الاتّحاد

منتجع جميرا في جزيرة السعديات

فندق خالدية بالاس ريحان من روتانا

فندق ماريوت داونتاون أبوظبي

فندق ماريوت الفرسان

فندق وفلل بارك حياة أبوظبي

بارك روتانا أبوظبي

فندق ريتز كارلتون أبوظبي، القناة الكبرى

ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات

روزوود أبوظبي

منتجع وفيلات السعديات روتانا

فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي

فندق سوفيتل أبو ظبي الكورنيش

فندق اديشن أبوظبي

فندق سانت ريجيس أبوظبي

منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديّات

منتجع جولف ونادي صحي ويستين أبوظبي فنادق الأربع نجوم: Advertisements فندق المها أرجان

فندق كابيتال سنتر أرجان من روتانا

فنادق كورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي

هلا أرجان من روتانا

بارك أرجان من روتانا

بيرل روتانا كابيتال سنتر

أداجيو أبوظبي البستان

فندق نوفوتيل وإيبيس بوابة أبوظبي

فندق راديسون بلو، أبوظبي، جزيرة ياس

روتانا جزيرة ياس فنادق الثلاث نجوم: سنترو المنهل أبوظبي

فندق سنترو كابيتال سنتر

فندق بارك إن باي راديسون – جزيرة ياس في أبوظبي العين: فندق العين روتانا

هيلي ريحان من روتانا

منتجع تلال

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