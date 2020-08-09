الامارات | إنقاذ وإخلاء طبي لباكستانية في جبال «شوكة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ وإخلاء طبي لباكستانية في جبال «شوكة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة وجناح جو رأس الخيمة، امرأة باكستانية تبلغ من العمر 25 عاماً، أصيبت بإعياء أثناء وجودها أعلى قمة جبال «شوكة».
وكانت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً يفيد بوجود امرأة أصابها الإعياء في جبال «شوكة» وغير قادرة على النزول من قمة الجبل.
وتمكن فريق البحث والإنقاذ بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ من انتشالها من الموقع بطائرة البحث وإخلائها إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.
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