شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لماذا تعتبر محمية المرموم معجزة صحراء دبي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما نستخدم مصطلح «معجزة الصحراء» على محمية المرموم، فإن ذلك ليس من باب المبالغة، بل هي فعلاً تستحق ذلك، وما حدث من تغير جذري في هذه المنطقة، هو عمل صعب، قد يرقى إلى درجة المستحيل، قليلون من يعرفون تفاصيله، فلماذا تعتبر محمية المرموم حقاً «معجزة الصحراء»؟! نتابع في الفيديو التالي: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. لماذا تعتبر محمية المرموم معجزة صحراء دبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.