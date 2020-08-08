الامارات | تطبيق الدوام المرن في دوائر حكومة دبي اعتباراً من 16 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الدوام المرن في دوائر حكومة دبي اعتباراً من 16 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشؤون الإستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً يقضي بتفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية في إمارة دبي، اعتباراً من يوم الأحد 16 أغسطس 2020، وبهدف تعزيز الإنتاجية لدى الموظفين ورفع مؤشرات السعادة لديهم.

وحدد التعميم ساعات الحضور المرنة في الفترة الصباحية لموظفي حكومة دبي، بحيث يبدأ الحضور إلى العمل من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً على أن يستكمل الموظف عدد ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 أو التشريعات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة لدى تلك الجهة.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي، حرص حكومة دبي على سعادة موظفيها، والإرتقاء بالمورد البشري في دبي؛ فالموارد البشرية هي الركن الأساسي في عجلة التقدم، فيجب تهيأة الأجواء المناسبة لها حتى تبدع وتبتكر وتسهم إسهاماً فعالاً في التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وقال إن توجيهات القيادة الرشيدة تركز دائماً على إسعاد موظفي حكومة دبي، وسن القوانين والتشريعات وإصدار الأنظمة التي تعزز بيئة العمل الإيجابية حتى يتمكن الموظفون من أداء واجباتهم الوظيفية وفقاً لأعلى المعايير، ويركزوا على الإبتكار والإبداع في أعمالهم.

وأضاف أن تفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية في إمارة دبي، جاء حرصاً على سلامة الموظفين خاصة في الظروف الجوية الطارئة، بالإضافة إلى تقليل الإزدحام المروري خلال الفترة الصباحية، أو عند مغادرة العمل، وتحقيق الرفاه الوظيفي، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، واستئذان الموظفين للخروج من العمل بغية إنجاز بعض المصالح والأعمال الخاصة.

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وبين تعميم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإلتزامات الواجبة على جميع الأطراف، إذ نص على ضرورة التزام إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بتعديل اللوائح الداخلية المتعلقة بساعات الحضور والإنصراف بما يتوافق مع تعميم الدوام المرن، وتوفير آلية لتطبيق التعميم لتحقيق الأهداف المنشودة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتطبيق الدوام المرن، وإعداد وتوفير التقارير الدورية والبيانات الخاصة بنتائج تطبيق الدوام المرن ورفعها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وفيما يخص التزامات الرئيس المباشر، فنص التعميم على أن عليه التنسيق مع موظفي وحدته التنظيمية لغايات تطبيق وتنظيم ساعات الحضور المرن، وضمان استمرار العمل في وحدته التنظيمية بانتظام أثناء تطبيق نظام الحضور المرن، وعدم التأثير سلباً على خدمة المتعاملين مع الجهة الحكومية.

أما التزامات الموظف في الجهة الحكومية فنص التعميم على أنه يجب على الموظف التقيد بعدد ساعات العمل الرسمي المقرر له بحيث يبدأ احتساب عدد هذه الساعات من وقت حضوره الفعلي إلى العمل، واستثنى التعميم الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم التواصل المستمر مع جمهور المتعاملين الخارجيين للدائرة والموظفين العاملين بنظام المناوبات إلا إذا إرتأت الجهة الحكومية إمكانية تطبيق الدوام المرن عليهم وذلك دون المساس بحسن سير العمل لديها أو التأثير على تقديم خدماتها.

وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه لغايات تقييم أثر تطبيق الدوام المرن فإنه سيتم تقييم أثره في رفع الإنتاجية والسعادة لدى موظفي حكومة دبي بعد ستة أشهر من تطبيقه من خلال استبيان رضا سعادة الموظفين الذي يطلقه برنامج دبي للتميز الحكومي.

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