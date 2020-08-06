الامارات | "الصحة" تكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و 354 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 50,729 فحص جديد، والكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61,845 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 55,739 حالة. كما تم تسجيل حالة وفاة لشخص واحد من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 354 شخص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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