الامارات | بمكرمة من رئيس الدولة.. محمد بن زايد يوجه بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمكافحة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بمكرمة من رئيس الدولة.. محمد بن زايد يوجه بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمكافحة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة "كوفيد 19".

واشتملت المساعدات على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص "كوفيد 19"، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة "كورونا" في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن الإمارات قدمت مساعدات طبية لمكافحة وباء " كورونا " لـ 92 دولة عبر تقديم قرابة 1250 طنا والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.

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