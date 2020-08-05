الامارات | دفاع مدني عجمان يتعامل حاليا مع حريق متطور بأحد الأسواق الشعبية

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني عجمان يتعامل حاليا مع حريق متطور بأحد الأسواق الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إكدت إدارة الدفاع المدني بعجمان بأن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح حريقا متطورا في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة. وأشارت لـ"الإمارات اليوم" أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والاطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره. وبينت أنه حاليا يتم التعامل معه من قبل جميع المراكز التابعة لادارة الدفاع المدني بعجمان وعددها 4، لافتة إلى أنها ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر لذلك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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