الامارات | "الصحة" تخصص مركزاً في الشارقة لتجارب (كوفيد-19) السريرية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تخصص مركزاً في الشارقة لتجارب (كوفيد-19) السريرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخصيص مركز القرائن الصحي في إمارة الشارقة كأول مركز خارج مدينة أبوظبي لتسجيل وفحص واختبار المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لفيروس "كوفيد-19"، والذي تم تطويره عبر شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، ويأتي ذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وشركة "جي 42 للرعاية الصحية".

وجاء افتتاح المركز الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 500 متطوع يوميا، في إطار جهود دولة الإمارات الرائدة، لاستيعاب الزخم المستمر الذي تشهده التجارب من قبل المتطوعين منذ انطلاقة برنامج "لأجل الإنسانية" في 16 يوليو 2020، حيث سيلعب المركز دورا كبيرا في تسهيل إجراءات تسجيل المتطوعين وإجراء الفحوصات اللازمة.

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