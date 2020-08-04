الامارات | بلدية الشارقة تزيل 1791 مركبة مهملة خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تزيل 1791 مركبة مهملة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إزالة 1791 مركبة مهملة خلال النصف الأول من العام الجاري من مختلف مناطق مدينة الشارقة، ضمن جهودها المستمرة للقضاء على مشوّهات المظهر العام ورصد كل السلوكيات السلبية، والحد من استغلال المركبات المهملة بشكل سيئ، خصوصاً أن وقوفها فترات طويلة يعرضها للتلف والسرقة أو استغلالها في ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والقوانين، مشيرة إلى أنها تحرص على سحبها للقضاء على جميع الممارسات الناجمة عنها.

وأكد رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في البلدية، محمد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن البلدية تتولى توعية أصحاب المركبات عبر قنوات التواصل المختلفة بضرورة الاعتناء بالمركبة تجنباً لتعرضها للمخالفة والسحب، وتنظيفها عبر محطات غسيل المركبات، أو من خلال الشركات المصرح لها بممارسة نشاط الغسيل في المواقع المغلقة مثل مراكز التسوق، وحال ضبط أي مركبة مخالفة مهجورة أو تم إيقافها مدة طويلة دون رعاية من صاحبها يتم وضع ملصق الإنذار عليها وإعطائه مهلة بحسب الإجراءات المتبعة، وفي حال عدم الاستجابة يتم سحبها وحجزها.

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وأشار إلى أنه تم إزالة 1791 مركبة مهملة خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن جهود القضاء على مشوّهات المظهر العام ورصد السلوكيات السلبية، لافتاً إلى أن فرق التفتيش شرعت بتنفيذ حملة على المناطق السكنية والتجارية، لسحب جميع المركبات المهملة والتنبيه على أصحاب المركبات الأخرى المتسخة للاعتناء بمركباتهم تفادياً لسحبها، مع مراعاة ظروف الجمهور الملتزمين منازلهم.

وأوضح الكعبي أنه يتم حجز المركبة، وإذا لم يقم صاحبها بمراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي خلال ستة أشهر يتم إدخالها دون مراجعه أصحابها المزاد العلني.

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