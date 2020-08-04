الامارات | الحبس والإبعاد لعامل تحرّش بفتاة في المصعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لعامل تحرّش بفتاة في المصعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي ستة أشهر والإبعاد بتهمة ملاحقة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في مصعد بنايتها، وحاول إجبارها على الصعود معه إلى السطح، لكنها قاومته بعد أن تحرش بها بلمس منطقة حساسة من جسدها، واستطاعت الفرار منه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت في طريقها إلى الشقة التي تسكن بها، وشاهدت المتهم في مدخل البناية، وبمجرد فتح باب المصعد دخل وراءها، وحين فتح الباب في الطابق الذي تسكن فيه فوجئت به يسد الطريق ويمنعها من الخروج، وطلب منها مرافقته إلى سطح المبنى فقاومته بشجاعة ودفعته من أمامها، فأمسكها من منطقة حساسة من جسدها، لكنها أفلتت في النهاية وتوجهت إلى شقتها، وأخبرت والدها ووالدتها بما حدث، فخرج الأب سريعاً وبحث عن المتهم عبر كاميرات المراقبة في البناية، وعلم أنه توجه إلى بناية مجاورة، فتوجه إلى هناك وأمسك به وأبلغ الشرطة.

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من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن واقعة تحرش بطفلة (16 عاماً)، فانتقلت دورية إلى المكان، وقبضت على المتهم، وتم نقله إلى مركز الشرطة وأقر بجريمته، كما تم تفريغ سجل كاميرات المراقبة، ورصد تحركات المتهم ودخوله المصعد خلف المجني عليها.

واعترف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه هاجم الفتاة في المصعد وحاول إجبارها على الصعود معه إلى سطح البناية للاعتداء عليها، لكنها استطاعت الفرار منه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته وقضت بإدانته وحبسه ستة أشهر يليها الإبعاد.

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