الامارات | حاكم الشارقة يكشف عن مشاريع تطويرية في كلباء وسفاري بالذيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر عن مشاريع جاري العمل على إنجازها وإنشائها وطرق داخلية في كلباء من قبل الجهات المعنية بالإمارة.

وأوضح سموه خلال المداخلة بأن من ضمن هذه المشاريع، مشروع بمدينة كلباء على طول الشاطئ "الكورنيش"، سيتم فيه وضع حواجز بحرية في البحر من الإسمنت سيمنع الموج الكبير من الدخول للشارع، مشيراً سموه إلى أنه سيتم زرع شعب مرجانية بحرية حتى يتجمع السمك بالمنطقة لتشجيع الصيد فيها وتوفير الأسماك.

وبين سموه أنه بعد الانتهاء من تطوير خورفكان بالمشاريع التي تم اعتمادها وإنجازها، تم الانتقال سريعاً إلى مدينة كلباء، والعمل بدأ وحتى يكتمل يحتاج لسنة وشهرين تقريباً.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة: قطعنا جبلاً صخرياً لعمل مسرح خورفكان، والساحة في المسرح للاحتفالات وفي مقابلها مواقف للمركبات، وهناك شلال بالقرب من المسرح اسمه شلال الكهف، ومن شلال الكهف سترى خورفكان من خلال الماء المنساب منه.

وأضاف سموه: البلد سترتقي، إذ لدينا واجهة البحيرة في كلباء و "شروق" أحضرت مقاول ينتهي منها خلال 6 شهور، مبيناً سموه أنه سيتم عمل مشروع سد الغيل في كلباء وسيكون نفس فكرة سد الرفيصة.

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وكشف سموه عن مشروع سفاري الذي سيضم مجموعة كبيرة من الحيوانات، مبيناً سموه أنه تم زراعة 130 ألف شجرة فيها وستكون عبارة عن غابة والمياه سيتم توفيرها بكمية 50 ألف متر مكعب يوميا من المجاري.

ولفت سموه إلى أن مشروع سفاري سيفتح في نوفمبر القادم بالذيد، وهو مشروع كبير ، إذ تبقت تشطيبات بسيطة وجاري الانتهاء منها، لافتاً سموه إلى أن الهدف من إنشاء سفاري الذي توفير أجمل وقت في هذا المكان للناس.

ولفت سموه: أن موضوع الزراعة متعثر في مدينة كلباء، ولهذا سنعمل على إنشاء بيوت مغطاة وسنعطي مزرعة لكل شخص تكون تحت إدارته في منطقة الحيار، مشيراً سموه إلى أن كلمة الحيار جاءت من "الحجار" وهو جمع حجر.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن إصدار جديد لسموه بعنوان " محاكم التفتيش "، وهو تحقيق لـ ٢٣ ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس، مبيناً سموه أنه يختلف عن كتاب إني أدين، وهي محاكم سرية تمارس الإعدام والحرق بحق المسلمين في الأندلس، والعجيب في في هذه المحاكمات أن المسلمين لم يتحدثوا الإسبانية رغم معرفتهم بها.