الامارات | جامعة الإمارات ضمن أفضل الجامعات البحثية في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات ضمن أفضل الجامعات البحثية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على أعلى نسبة في مجال نشر الأبحاث العلمية المقدمة كرابع مؤسسة في جامعات العالم العربي.

فقد تم إدراج "جامعة الإمارات" لأول مرة في تصنيف جامعة "ليدن" Leiden ضمن أفضل الجامعات في العالم باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات في تصنيف الجامعات.

و أظهرت نتائج التصنيف أن جامعة الإمارات تعد من أفضل مؤسسات الدولة في التعليم الجامعي والعالي والبحث العلمي من حيث استخدام معايير جديدة في التصنيف، والتي ارتكزت على الأوراق والأبحاث العلمية، وبالتالي إنتاج تصنيفات ومعايير مختلفة ومتعددة.

وكشف التصنيف أن جامعة الإمارات تعد أعلى مؤسسة في الدولة من حيث نسبة الأوراق البحثية العلمية التعاونية بنسبة 81٪ ونسبة الأوراق العلمية المنشورة في مجلات محكمة مفتوحة المصدر بنسبة 44٪.

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ويتضمن "تصنيف ليدن Leiden " أيضاً قائمة بالباحثين والمؤلفين حسب الجنس من فئة النساء، وتعد جامعة الإمارات العربية المتحدة رابع مؤسسة في جامعات العالم العربي تحصل على أعلى نسبة في نشر نسبة الأوراق والأبحاث العلمية المقدمة من هذه الفئة.

ويقدم تصنيف لايدن رؤى مهمة حول الأداء العلمي لأكثر عن 1000 جامعة رئيسة في جميع أنحاء العالم باستخدام المؤشرات الببليومترية المتقدمة التي أنتجها مركز الدراسات العلمية والتقنية /CWTS/ في جامعة ليدن .

وتثري CWTS بيانات الويب للعلوم بعدد من الطرق، مثل إجراء مطابقة الاقتباس الخاصة بها إلى جانب عدد من المعايير، منها مؤشرات "التعاون الصناعي"، و"الترميز الجغرافي" للعناوين المدرجة في المنشورات، ويتم احتساب تصنيف Leiden من مجموعة فرعية من شبكات "الويب للعلوم"، و التي ينتج عنها تحليل " Clarivate Analytics "، التي تمثل المجلات الأكثر تأثيراً.

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