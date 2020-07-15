الامارات | السماح للمقيمين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر بالعودة‎

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شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمقيمين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر بالعودة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد خميس الكعبي، السماح للمقيمين ممن انتهت إقامتهم والموجودين خارج الدولة لمدة أكثر من ستة أشهر، على خلفية تعليق حركة الطيران الدولي والإجراءات الاحترازية المطبقة بسبب جائحة «كورونا»، بالعودة إلى الدولة وفق الإجراءات المتبعة.
وأشار الكعبي إلى أن أمامهم مهلة شهر من تاريخ وصولهم إلى الدولة، لتعديل وضعهم، وتجديد إقامتهم، وبطاقة الهوية المنتهية
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