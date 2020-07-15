الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلسل
قال أولياء أمور إنهم حاولوا استخراج تسلسل دراسي لأبنائهم عبر موقع «تم»، الذي يتبع حكومة أبوظبي، لكن الموقع لا يقدم هذه الخدمة إلا بداية من عام 2012 وحتى الآن، بينما لا تتوافر لديه بيانات السنوات التي قبل هذا التاريخ.
رسوم
اشتكى أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة بالشارقة من أن إدارة المدرسة تجبرهم على سداد القسط الأول من رسوم العام الدراسي المقبل، عند إعادة تسجيل أبنائهم، لافتين إلى أنه لا يحق للمدرسة تقاضي رسوماً لم تقدم بعد مقابلها خدمات للطلبة.
إعلانات
اشتكى سكان بنايات في منطقة النعيمية بعجمان من الإعلانات التي يوزعها مندوبو الجهات المعلنة على أبواب الشقق السكنية، ويضعونها على مقابض الأبواب، ما يثير مخاوفهم من احتمال نقلها لفيروس «كورونا»، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمنع موزعي الإعلانات من دخول المباني.
توثيق
حلاً لمشكلة توثيق الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات، قامت بعض المدارس في أبوظبي بجمع شهادات الطلبة وإرسالها إلى دائرة التعليم والمعرفة على أن تعيدها موثقة لهم.
تسوق
أثنى قراء على التزام مراكز تسوق ومتاجر صغيرة بشرط الحد الأقصى المسموح به داخل المركز أو المتجر، لكنهم لفتوا إلى أن بعض المحال لا تلتزم بذلك.
رسوم
طالبت مدارس أولياء أمور برسوم التجديد للعام الدراسي الجديد من دون أن توضح آلية التعليم فيها، وما إذا كانت ستستمر في تقديم الدراسة عن بعد أو تطبق نظاماً مختلفاً.
يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.
نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.