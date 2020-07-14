الامارات | 15 ألف و 500 معاملة ينجزها قطاع الجنسية في إقامة دبي خلال النصف الأول من 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف و 500 معاملة ينجزها قطاع الجنسية في إقامة دبي خلال النصف الأول من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 يوليو 2020

أنجز قطاع الجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 15 ألف و 500 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري منها 12 ألف و656 معاملة إصدار وتجديد جوازات السفر الخاصة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة بواقع 3 آلاف و 209 معاملة عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي. في حين بلغ عدد معاملات إصدار خلاصات قيد للمواطنين 552 معاملة. و ألفين و 200 معاملة إضافة المواليد الجدد في خلاصة قيد المواطنين ، كما وبلغ عدد معاملات مركز اسعاد المتعاملين في مستشفى لطيفة 92 معاملة.



وقال اللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الهوية والجنسية: "أن التطبيق الذكي أتاح للمتعاملين إتمام كافة معاملاتهم الخاصة بهم دون الحاجة لزيارة مقر الإدارة أو المراكز التابعة لها ولاسيما مع الوضع الراهن إثر تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار الفيروس، لذلك فقد استمرت إقامة دبي بتقديم خدماتها إلكترونياً حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها. "

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وأكد المهيري بأن إقامة دبي تعمل على مدار الساعة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية بحيث يسهل تقديم خدمات متميزة تسعد المتعامل وتلبي طموحات الحكومة الرشيدة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.

واثنى اللواء أحمد المهيري على جهود موظفي قطاع الجنسية في تسهيل إجراءات المواطنين وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبزمن انجاز قياسي في المعاملات.

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