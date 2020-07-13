الامارات | الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و373 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و373 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة،

واعلنت خلالها عن إجراء 34,478 فحص جديد، والكشف عن 344 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا ، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 55,198 حالة.

كما تم تسجيل 373 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 45,513 حالة.

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وتسجيل حالة وفاة لمصاب من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 334 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 9351 حالة حتى الآن.

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