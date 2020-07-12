الامارات | 403 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 403 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 58 ألف فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54 ألفاً و453 حالة.

كما أعلنت عن وفاة مصاب بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 331 حالة.

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وأعلنت الوزارة عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44 ألفاً و648 حالة.

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