- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 403 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 58 ألف فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54 ألفاً و453 حالة.
كما أعلنت عن وفاة مصاب بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 331 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44 ألفاً و648 حالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 403 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.