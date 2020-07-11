الامارات | بالفيديو.. حراس الأمن يستقبلون زوار دبي بطريقة مبتكرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي "سير" فيديو يضم عدداً من حراس الأمن في دبي وهم يرحبون بزوار الإمارة بلغات متعددة، في مشهد إنساني يتضمن ثقافات وجنسيات مختلفة، يعكس التنوع الثقافي الفريد في الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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