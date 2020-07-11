الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتالت عصابة مكونة من أربعة متهمين على شخص كان يسعى لاستصدار تصريح بتظليل سيارات تابعة لصاحب العمل، فقابله شخص وأخبره أن التصاريح موقوفة حالياً، وهناك شخص في مواقف السيارات يمكن أن يساعده، فتوجه إلى المواقف والتقى المتهم الذي طلب منه 4200 درهم لاستخراج تصاريح تظليل بنسبة 100%، فوافق رئيسه ودفع له لتظليل ست سيارات، وأرسل إليه المتهم صور التصاريح على «واتس أب» وتبين لاحقاً أنها مزوّرة، فأبلغ الشرطة التي ضبطت جميع المتورطين في تلك العمليات الاحتيالية، وأحيلوا إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

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إعداد: محمد فودة

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