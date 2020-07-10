الامارات | الصحة تكشف عن 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 حالة شفاء و حالتي وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 حالة شفاء و حالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 54,050 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 330 حالة وفاة.

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و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة و سلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 399 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43,969 حالة.

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