الامارات | شرطة دبي تضبط مطلوبين من عصابة دولية لتجارة المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط مطلوبين من عصابة دولية لتجارة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، بعد سبعة أيام على تلقيها نشرة الإنتربول الحمراء، من القبض على المطلوبَيْن الدوليّيْن، بنيامين نيل وماثيو جون، من الجنسية الأسترالية، اللذين ينتميان لعصابة «ميليستريم» الضالعة في الاتجار بالمخدرات، والتي أدخلت نحو ثلاثة أطنان من المواد المخدرة إلى أستراليا، تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار، وهو ما أثمر إلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين بأستراليا، بعد تحقيق دام سبع سنوات من قبل الأجهزة الشرطية الأسترالية.

وأشاد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ريس كيرشو، بالتعاون الوثيق بين الشرطة الفيدرالية الأسترالية والقيادة العامة لشرطة دبي، الذي أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبَيْن الدوليّيْن، معرباً عن شكره، نيابة عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز، للقيادة العامة لشرطة دبي، وللإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفريق إدارة المطلوبين، على عملهم الدؤوب في التحقيق والقبض على المطلوبَيْن الدوليَّيْن، بنيامين نيل وماثيو جون.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن نجاح هذه العملية يأتي نتيجة دعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، منوهاً بحرص شرطة دبي على دعم جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي، الهادف إلى خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة.

وقال إن شرطة دبي، ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها، وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وأضاف أن العملية تعتبر نموذجاً للتعاون المستمر والمثمر لشرطة دبي والشرطة الأسترالية، وواحدة من العمليات المشتركة التي جاءت نتيجة للعلاقات المتينة بين الجانبين لتعزيز الأمن، ومنها عملية «فيدا» التي نفذتها شرطة دبي قبل ثلاثة أعوام، بالتعاون مع أجهزة شرطية دولية، منها أستراليا وهولندا، أثمرت القبض على عصابتين دوليتين عملتا في مجال تهريب المخدرات، وأسفرت العملية عن ضبط 17 شخصاً، بينهم خمسة متهمين في دبي، و10 في أستراليا، واثنان في هولندا، إلى جانب ضبط خمسة ملايين دولار، وأكثر من طنين من المخدرات، قدرت قيمتهما بنحو 2.3 مليار درهم.

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وعن تفاصيل التعاون الدولي، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الأسترالية بخصوص بعض العصابات، خصوصاً المتورطين في جرائم خطرة، مثل تجارة المخدرات، وتحليلها بمركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، تبين وجود المتهمين في إمارة دبي، فتم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري وإلقاء القبض عليهما، بناء على النشرة الحمراء من قبل الإنتربول الصادرة من السلطات الأسترالية، بتهمة جلب كمية كبيرة من المخدرات، والتصرف في عائدات الجريمة، والاتجار بكمية من المخدرات خاضعة للرقابة، وتم تحويلهما إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.

52 مطلوباً دولياً

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف، إن تعاون شرطة دبي مع الأجهزة الشرطية الدولية أثمر تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً خلال الفترة الماضية، ومن أبرز قضايا المطلوبين دولياً الذين سلمتهم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الدول المعنية، قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، ومن تلك الدول، هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين، وغيرها من الدول الأخرى.

- المطلوبان ينتميان إلى عصابة «ميليستريم» التي أدخلت 3 أطنان مخدرات إلى أستراليا.

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