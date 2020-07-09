الامارات | إيقاف إنتاج "برجر غوريلا" المثير للجدل لحين انتهاء نتائج الفحص الغذائي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إنتاج "برجر غوريلا" المثير للجدل لحين انتهاء نتائج الفحص الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية رأس الخيمة عن وقف مؤقت لإنتاج "برجر غوريلا" الذي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع قيمته التي بلغت 3 آلاف درهم للسندوتيشة الواحدة، وذلك لحين ظهور نتائج الفحص الغذائي من قبل إدارة الرقابة الغذائية.​

وقال مصدر في البلدية لـ "الإمارات اليوم"، إن البلدية إرسلت فريقاً لمطعم "واوان مصلز" وأخذ عينة من برجر غوريلا للتأكد من مطابقته للمواصفات، حيث تم إيقاف إنتاج البرجر مؤقتا وإبلاغ مدير المطعم بذلك لحين الانتهاء من نتائج الفحص الغذائي والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات الغذائية والصحية.

وباشرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في إرسال فريق إلى مطعم "واوان مصلز" برأس الخيمة للتأكد من السعر الحقيقي لـ "سندويش برجر غوريلا" الذي تم الترويج له من قبل مالك المطعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقيمة 3000 درهم.

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وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية، لـ "الإمارات اليوم"، أنها تقوم في الوقت الجاري بالتدقيق في فواتير شراء المكونات التي صنع منها سندويتش البرجر وإذا ما كانت مطابقة لسعره المعلن في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مالك المطعم.

وأضافت، الدائرة أنها قامت بإرسال شخص مختص في اللحوم للتأكد من أن اللحوم المستخدمة في صناعة البرجر مستوردة من الخارج وغالية السعر ونادرة، كما تم الترويج له، وأن سعر اللحوم مطابق لسعر البرجر الذي يتم الترويج له.

وأوضحت أنه سيتم التدقيق في جميع فواتير الشراء التي صنعت البرجر والتأكد من مدة مطابقتها مع سعره الحقيقي المعلن من قبل المطعم.

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