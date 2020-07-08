الامارات | محمد بن راشد يدشن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول.. هذه دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يدشن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول.. هذه دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم اليوم، بعد أن تم الإعلان عن المشروع قبل 47 شهراً، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في تغريدة سموه: "أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارًا .. 7 محطات .. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي".

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news