الامارات | 532 إصابة جديدة بـ «كورونا» و993 حالة شفاء وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 532 إصابة جديدة بـ «كورونا» و993 حالة شفاء وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 44 ألف فحص «كورونا» جديد على فئات مختلفة في المجتمع.

وكشفت عن 532 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 52 ألفاً و600 حالة.

وأعلنت عن شفاء 993 حالة جديدة، وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 41 ألفاً و714 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 326 حالة.

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وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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