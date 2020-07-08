الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصيل

أبدى سكان في النادي السياحي بمنطقة الزاهية في أبوظبي، قلقاً من تزايد ظاهرة قيادة عمال توصيل الطلبات بدراجاتهم الهوائية والنارية على الأرصفة المخصصة للمشاة، مؤكدين أن هذا الأمر يتكرر كثيراً خصوصاً في أوقات الليل؛ ما يشكل خطراً على المشاة والأطفال، وكذلك من يمارسون رياضتي المشي والجري.

باعة

اشتكى مرتادو كورنيش الفجيرة وجود باعة متجولين يقومون ببيع «غزل البنات» للأطفال، مشيرين إلى أنهم قد يكونون غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المسؤولة على المحال والبقالات.

مطعم

لاحظ قراء عدم التزام مطعم شهير في منطقة الخالدية بأبوظبي بالإجراءات الوقائية الخاصة بفتح المطاعم خارج المراكز التجارية، والسماح بجلوس أكثر من أربعة أفراد على الطاولة نفسها، وطالبوا بمخالفة المطعم لحماية الزبائن.

توقع

يتمسك مديرو عقارات في بعض المناطق بالقيم الإيجارية القديمة السابقة على الرغم من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الشاغرة حتى لا يفقدوا أعمالهم مع الملاك، مع أن هذا الأمر يأتي على حساب المستهلك النهائي وهو المستأجر، وطالب قراء بمؤشر للإيجارات في كل إمارة.

Advertisements

فحص

نوّه قارئ بسرعة وتعامل المسؤولين في فحص المركبات في قسم شرطة فلج هزاع بالعين، إلى جانب تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المركز.

حفلات

أثنى ذوو طلبة بمدارس خاصة بالشارقة على مبادرتها بإقامة حفلات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر، وهي المناسبة المنتظرة من الأسر، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، مراعاة للظروف الصحية الراهنة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news