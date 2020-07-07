الامارات | للمرة الأولى في التاريخ.. العد التنازلي لمسبار الأمل باللغة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى في التاريخ.. العد التنازلي لمسبار الأمل باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، خلال لقاء ضم عددا من الصحفيين والإعلاميين في دبي اليوم، أن العد التنازلي لإطلاق مسبار الأمل الأسبوع المقبل في اليابان، سيكون باللغة العربية، لا الإنجليزية، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، في إشارة تحمل دلالات واضحة على عروبية هذا المنجز.

يشار إلى أن لحظات العد التنازلي من أكثر اللحظات إثارة في مشروع المسبار الفضائي، ومن المقرر أن يتم وضع المسبار في مقدمة صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة عادة في إطلاق الأقمار الصناعية وروّاد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وبمجرد وصول العداد التنازلي إلى الصفر، يندفع الصاروخ باتجاه الفضاء بسرعة 39.600 كم / الساعة، وهي السرعة اللازمة لتحرير المسبار من الجاذبية الأرضية، وتعرف بـسرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية.

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