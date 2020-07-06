الامارات | عامر شريف: 5 ركائز اعتمدت عليها دبي في احتواء جائحة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر شريف: 5 ركائز اعتمدت عليها دبي في احتواء جائحة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، الدكتور عامر أحمد شريف أن دبي اعتمدت 5 ركائز أساسية اعتمدت في مواجهة انتشار فيروس كورونا، واحتواء الجائحة، أبرزها التقصي النشط، واستراتيجية الصحة النفسية.

وأوضح شريف لـ "الإمارات اليوم" أن الحكومة بذلت خلال الأشهر الماضية من خلال الهيئة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، واللجنة العليا لإدارة الأزمات في دبي، جهوداً كبيرة ساعدت على التحكم في المرض واحتواء تفشيه في المجتمع بصورة كبيرة.

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وتمثلت الركائز التي اعتمد عليها المركز في وضع خطة مواجهة جائحة كرونا، في تشجيع التباعد الاجتماعي وتغيير السلوكيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إجراء الفحوصات، والاستمرار في التقصي النشط للتمكن من اكتشاف الحالات مبكراً وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لها بأسرع وقت ممكن لاحتواء تفشي المرض، تأمين القدرة الاستيعابية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة ووضع مقومات للعزل الصحي سواء المؤسسي أو المنزلي من أجل ضمان صحة وسلامة المجتمع.

وتابع "من الركائز التي اعتمد عليها المركز أيضاَ الاعتماد على علم البيانات والبحوث العلمية لدراسة، المستجدات المحلية، والعالمية عن الفيروس، وكيفية انتشاره ومن ثم طرح التوصيات العلمية لاتخاذ القرارات وتطوير السياسات ودراسة الأوبئة في المستقبل، بالإضافة إلى أن المركز قد أدخل ضمن استراتيجيته الصحة النفسية لمختلف فئات المجتمع بمن فيهم خط الدفاع الأول والمصابين والموظفين والجمهور العام".

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