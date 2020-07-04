انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي لشرطة دبي غدا "الأحد" عن بعد

أ.ش.د. عبدالله الصايغ:

تنطلق يوم غد "الأحد" بشرطة دبي فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية، والتي ينفذها مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار "صيفنا أمن وسعادة .. ابتكار وقيادة"، والتي تمتد حتى 28 يوليو الجاري، وذلك عبر تقنية البث المرئي من خلال منصة ( زووم )، حيث تم تقسيم برنامج الدورة لهذا العام إلى 4 برامج رئيسية وهي البرنامج العسكري والرياضي، برنامج ضابط المستقبل، برنامج المهارات الأمنية والمعرفية، وبرنامج Hemaya English Hub والذي يُنفذ لأول مرة، ويشترط للتسجيل في البرامج الصيفية الدخول على موقع مركز حماية https://hemaya.ae/ar/students.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "تنفيذا لتوجهات الدولة لتوفير الضمانات الكافية والكاملة لحماية مجتمع الإمارات من إنتقال عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حرصت شرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي على الاستمرار بتنفيذ برنامجه الصيفي الطلابي ولكن ( عن بُعد ) وبتقنية التواصل المرئي من خلال منصة زوم العالمية، إلى جانب حرصنا على تنفيذ برامجنا وفعالياتنا أسوة بكل عام مهما استجدت الظروف، مستغلين تقنيات الاتصال الحديثة لإفادة طلابنا من دوراتنا الصيفية."

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن شرطة دبي تحرص دائما على توفير المناخ الإيجابي لأبنائها الطلاب من خلال توفير البرامج المتنوعة والمفيدة والتي تغذي إدراكهم وميولهم الحسية، كالرياضة، والتوعية بالجرائم الإلكترونية، وتحدي الجري الإفتراضي، والتصوير الفوتوغرافي، والتعرف على لغة الابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة، والتي تشد الطالب وتملأ وقت فراغه بأهداف ومعلومات سيتعلمها لأول مرة.

وأكد العميد بن ثاني بأن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مفيدة يبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، ذلك أن تفعيل برامج الرعاية الطلابية يأتي للحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف، بالإضافة إلى أن درء الخطر عن الشباب يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن المؤشرات والدراسات تُظهر أن العطلة الصيفية هي أكثر الفترات التي قد يتعرض فيها الطلاب للانحراف نتيجة الفراغ الذي يعيشونه، وأن وقت الفراغ يعد عاملا رئيسيا لإنحراف الشاب وإنجرافه للإدمان.