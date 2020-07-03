الامارات | الإمارات تتيح السفر للمواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتيح السفر للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية، المعمول بها في مطارات الدولة، في مواجهة «كوفيد 19»، وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص، وبحسب الوجهات التي تسير إليها الناقلات الوطنية رحلاتها، والناقلات الأخرى، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان مشترك، أن باب السفر سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها، والناقلات الأخرى، وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على معايير صحية.

وأكد البيان تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية، الذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسة، مثل الصحة العامة، والفحوص المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، والحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، إضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

كما أكد وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر، حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين:

- التسجيل في خدمة «تواجدي» لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر (مخصصة للمواطنين فقط).

- إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة التي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

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- إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن، أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة.

- لا يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر، والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طوال فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.

وأكد البيان أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة التي تنظم متطلبات العودة، ومن أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوافر فيها مختبرات.

ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 70 عاماً، كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة بتجنب السفر، حفاظاً على سلامتهم.

- اشتراطات السفر تضمنت الحصول على تأمين صحي دولي ساري المفعول، ويغطي وجهة السفر.

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