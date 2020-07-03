الامارات | اشتراط فحص "كورونا" خارج أبوظبي لدخول الإمارة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط فحص "كورونا" خارج أبوظبي لدخول الإمارة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي انه يتوجب ‏على جميع الراغبين بالدخول إلى إمارة ⁧‫أبوظبي‬⁩ إجراء فحص "كوفيد-19" خارج الإمارة، ويتوجب إبراز رسالة نصية تحمل نتيجة سلبية للفحص تم استلامها في غضون 48 ساعة من موعد دخول الإمارة.

وأكد أنه ‏لن يسمح بدخول الإمارة إذا أظهرت الرسالة أن الفحص تم في أبوظبي.

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