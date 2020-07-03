الامارات | اشتراط فحص "كورونا" خارج أبوظبي لدخول الإمارة‎

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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط فحص "كورونا" خارج أبوظبي لدخول الإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي انه يتوجب على جميع الراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي إجراء فحص "كوفيد-19" خارج الإمارة، ويتوجب إبراز رسالة نصية تحمل نتيجة سلبية للفحص تم استلامها في غضون 48 ساعة من موعد دخول الإمارة.
وأكد أنه لن يسمح بدخول الإمارة إذا أظهرت الرسالة أن الفحص تم في أبوظبي.
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