الامارات | شما المزروعي: رسالة محمد بن راشد لأصحاب حفلات الأعراس البسيطة تؤسس لثقافة إيجابية في الزواج

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد سابق لزمانه، وعلمنا دائما أن ننظر الى الأمام؛ وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم سموه فيها بلفتات نستلهم منها وتحمل في طياتها معاني ودلالات كبيرة لنا كشباب إماراتي..وإن كنا اليوم قد شهدنا عشرات النماذج لحفلات زواج بسيطة فإننا نأمل بأن تكون هذه بداية لتعميم هذه التجارب بين مختلف شباب الوطن".

وأضافت: "إن رسالة سموه شكلت مفاجأة سارة أدخلت البهجة على بيوت الأزواج الشباب في بداية مسيرتهم نحو تأسيس أسرة متوادة، وهي لفتة كريمة من سموه تذكرهم بأن الأب والقائد يسمعهم ويلتفت لهم في كافة محطات حياتهم، وأن ثقته بطاقاتهم وقدراتهم لا حدود لها".

وتابعت المزروعي: "اختار سموه رسالة إنسانية بسيطة ومؤثرة لتكريم ثقافة البساطة وأثرها في المجتمع؛ فدلالات هذه الرسالة تتجاوز حدود فرحة الشباب والعائلات الإماراتية لتؤسس لثقافة جديدة وممارسات إيجابية في الزواج تركز على قيمه وجوهره وبساطته ومعانيه الإنسانية". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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