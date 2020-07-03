الإمارات تكثّف مساعداتها الطبية لأميركا الجنوبية



أرسلت دولة الإمارات العربية المتّحدة، الخميس، طائرة شحن محمّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى العاصمة البيروفية ليما وذلك لمساعدة السلطات الصحيّة هناك على مواجهة جائحة كورونا التي تسجّل حالة من التفشي الخطير في عدد من دول أميركا الجنوبية.

وتضمّنت الشحنة خمسة أطنان من المواد والمعدّات اللاّزمة لعمل نحو خمسة آلاف من العاملين في المجال الطبي ببيرو.

وجاء إرسال الشحنة الجديدة أياما بعد اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تطرّقا خلاله إلى مستجدات جائحة كورونا على المستوى العالمي، وسبل مجابهتها بشكل تضامني إنساني في ضوء مبادئ الأخوّة الإنسانية، حيث أثنى البابا على المساعدة الإماراتية لشعوب الأمازون في جمهورية بيرو عبر جسر جوي أقامته الإمارات في وقت سابق لنقل أربعين طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى المتضررين في تلك المناطق.

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