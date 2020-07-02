الامارات | محمد بن راشد يهنّئ الطلبة بنهاية عام دراسي استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنّئ الطلبة بنهاية عام دراسي استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طلبة الدولة بمناسبة انتهاء العام الدراسي الجاري، الذي وصفه سموّه بالاستثنائي.

وثمّن سموّه اجتهاد الطلبة، وقدّم سموّه الشكر لذوي الطلبة والكادرين التعليمي والإداري في المدارس، منوهاً سموّه بفريق العمل في وزارة التربية والتعليم.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للجميع إجازة سعيدة.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموّه، أمس: «أبنائي وبناتي الطلبة.. انتهى عام دراسي استثنائي كان بمثابة اختبار لنا جميعاً.. ونجحتم فيه.. شكراً لاجتهادكم.. شكراً لآبائكم وأمهاتكم.. شكراً لمعلميكم المتفانين.. شكراً لفريق وزارة التربية.. إجازة سعيدة.. ونلقاكم العام الدراسي القادم على خير وصحة ونجاح وإصرار».

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