الامارات | إعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ العامة في أبوظبي اعتباراً من 3 يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ العامة في أبوظبي اعتباراً من 3 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن إعادة فتح بعض الحدائق والشواطئ، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 يوليو 2020 مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع. وتشمل الإجراءات الوقائية: - الدخول يتطلب الحجز المسبق عبر "سمارت هب". - إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" من خلال تطبيق "الحصن". - قياس درجة الحرارة قبل الدخول. - الالتزام بارتداء الكمامات طول الوقت. -المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي والتي تصل إلى 2 متر. - الالتزام بأن لا تتجاوز المجموعات 4 أشخاص للمجموعة الواحدة. - الحد الأقصى لعدد الزوار سيكون 40% من إجمالي السعة الاستيعابية. Advertisements الحدائق التي سيتم إعادة افتتاحها: - حديقة أم الإمارات - أبوظبي - منتزه خليفة - أبوظبي - حديثة السليمي - العين حديقة مدينة زايد العامة - الظفرة الشواطئ التي سيتم إعادة فتحها: - شاطئ الكورنيش - أبوظبي - شاطئ الحديريات - أبوظبي - شاطئ المرفأ العام - الظفرة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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