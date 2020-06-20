أكاديمية PwC تلبي الحاجة المتزايدة للخبرات الضريبية في الشرق الأوسط مع تقـنية مـراقـبة الامتحانات على الإنترنت

في ظل المتغيرات السريعة للأنظمة الضريبية في الشرق الأوسط، والتي تُشدد من الحاجة المُلحّة للكفاءات والخبرات الضريبية في الحكومات والشركات، فإن الإغلاق المؤقت لمراكز الاختبارات نتيجة أزمة "كوفيد-19" الحالية يؤثر بشكل كبير على امتحانات مئات الطلاب. وبادرت أكاديمية PwC بتسهيل الخطوة الأخيرة لاستكمال متطلبات الحصول على شهاداتها المتخصصة في الضرائب، من خلال إبرامها لاتفاقية شراكة مع ProctorExam - الشركة الأوروبية الرائدة لمراقبة الاختبارات الإلكترونية - وذلك لتقديم الامتحانات عن بُعد بصورة آمنة ومحمية.

وبدءاً من 7 يونيو، وباستخدام واجهة برمجة التطبيقات API التي تتيح المراقبة المباشرة عبر مشاركة الشاشة وكاميرا الويب والمايكروفون، سيتمكّن طلبة أكاديمية PwC أينما كانوا من إجراء امتحاناتهم في بيئة يمكن مراقبتها والتحكم بها.

وتقدم أكاديمية PwC - التابعة لشركة PwC الشرق الأوسط والمختصة بتنمية المواهب وتطوير المهارات - حالياً مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك دبلوما الامتثال لضريبة القيمة المضافة وهي مناسبة لمن يعمل في الجهات التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، ودبلوما تسعير التحويل للمتخصصين الذين يرغبون في الإلمام بإرشادات تسعير تكلفة التحويل وتطبيقاتها المتنامية. وتقدم الأكاديمية أيضاً اختبار الوكيل الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب - وهو المؤهل إلزامي لمن يقومون بتأدية مهام الوكيل الضريبي داخل الشركات، لضمان الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة، والدورات العملية القصيرة للمتخصصين في الضرائب.

وقالت أماندا لاين، شريك في أكاديمية PwC: "إن استكمال الامتحانات يعتبر أمراً بالغ الأهمية لمتابعة تأمين المهارات في منطقتنا بصورة منتظمة ومستمرة، بغض النظر عن التحديات الراهنة التي نعيشها. وعبر شراكتنا مع ProctorExam، يمكننا الاستمرار وبسهولة في تقديم المؤهلات الضريبية المعتمدة والمعترف بها عالمياً، من أجل دعم مستقبل الأعمال في منطقتنا".