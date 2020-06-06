مجلس متعاملي (طرق دبي) يلبي عن بعد احتياجات الجمهور بشكل فوري ومباشر عبر #تحدث_معنا

نظمت هيئة الطرق والمواصلات جلسة حوارية عن بعد مع الجمهور والمتعاملين عبر برنامج تويتر من خلال مبادرة (#تحدث_معنا) ولاقت الجلسة اقبالا وتفاعلا كبيرين من قبل الجمهور والمتعاملين من جميع شرائح المجتمع وشهدت الجلسة العديد من الملاحظات والمداخلات النوعية من قبل المشاركين.

ترأس اللقاء محمد عبيد الملاّ، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المتعاملين فيها، وحضره كل من مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ومدير إدارة إسعاد المتعاملين، ومدير إدارة ترخيص المركبات ومدير إدارة ترخيص أنشطة النقل التجارية، ومدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص ومدير إدارة أنظمة الترخيص ومديري وموظفي الأقسام المعنية بمؤسسة الترخيص بالإضافة إلى عدد من مديري الأقسام المعنية.

وتفاعل عدد من المتعاملين والجمهور خلال الجلسة مع رئيس وأعضاء المجلس من خلال تساؤلاتهم واستفساراتهم وطلباتهم المتعلقة بمختلف خدمات الهيئة وخاصة تلك المتعلقة بالفحص الفني للمركبات بالإضافة إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم حول باقة الخدمات المتنوعة، التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال التغريد عبر برنامج تويتر. وتم رصد (73) مشاركة خلال الجلسة، وتلقي (12) تغريدة تمحورت حول عدد من الملاحظات والاستفسارات عن خدمات الهيئة وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشاد محمد عبيد الملاّ، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المتعاملين فيها، بالتفاعل والإقبال الكبيرين، اللذان أبداهما المشاركون في المحادثة المباشرة مع هيئة الطرق والمواصلات وحرصهم على التواصل لتطوير وتحسين خدمات الهيئة ودعم مبادراتها، التي وجدت أساسا لخدمة الجمهور من المتعاملين والزائرين والسائحين، القادمين إلى الإمارة من شتّى أنحاء العالم.

وقال الملا: "تحرص الهيئة دائما على إسعاد جميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها وتحرص على سلامتهم وصحتهم وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم أجمع. ولا تدّخر الهيئة جهدا للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ورفع مستوي رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأشار الملا بأن الهيئة مستمرة في عقد جلسات مجلس المتعاملين عبر كافة القنوات ومنها تويتر بناء على جدول زمني سيتم الإعلان عنه من خلال برنامج تويتر بالنظر لنجاح هذه التجربة لمرات سابقة وما حملته من تفاعل إيجابي ونشط مع الجمهور ومختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الجنسيات، حيث أشاد معظم من حضر وشارك في هذه التجربة الفريدة بالشفافية والوضوح والصراحة، التي أبداها المجلس مع مختلف الحالات، التي طُرِحت أثناء المناقشات. وسيتم كذلك تخصيص مواضيع تتعلق بخدمات معينة لطرحها ومناقشتها عبر برنامج تويتر كما هو معمول به في مجلس المتعاملين ضمن جلساته الاعتيادية.

وقال أيضا: "تحرص الهيئة دائما ومن خلال مجلس المتعاملين والقنوات التفاعلية الأخرى على التعامل بأسرع وقت ممكن مع مقترحات وأفكار وملاحظات الجمهور من مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومستخدمي الطرق والمستفيدين من باقات الخدمات الأخرى، والتي تقدمها الهيئة بما يتناسب ومكانتها بين الأوساط الاجتماعية في إمارة دبي والإمارات الأخرى باعتبارها من الجهات الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والجمهور على حد سواء.

وتوجّه عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، في ختام الجلسة، بالشكر والتقدير إلى كل من حضر مجلس المتعاملين عبر برنامج تويتر، مثمّنا في الوقت نفسه مشاركتهم الفاعلة وتفاعلهم الإيجابي وطروحاتهم البنّاءة وجهودهم القيّمة، التي تلعب دورا حيويا ونشطا في تطوير وتعزيز مستوى الخدمات المختلفة، التي تقدمها الهيئة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها على مدار الساعة للوصول الى الأهداف المنشودة وهي اسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.