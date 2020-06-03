جافزا تطلق حملة تعقيم كبرى تغطي مساحة تعادل 462 ملعب كرة قدم

أعلنت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي الرائد، عن جهوزيتها التامة للمساعدة في استئناف العمليات التجارية بشكل كامل لأكثر من 8,000 شركة، من خلال إطلاق برنامج تعقيم واسع النطاق للتطهير في جميع مرافقها.

وتبلغ المساحة التي ستشملها عمليات التبخير الداخلي وتطهير المباني حوالي 3,300,000 متر مربع؛ ما يعادل مساحة 462 ملعب كرة قدم. وقبل شهرين غطت حملة تطهير الطرق التي تم تنفيذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر من 35 كم.

وقد بدأ برنامج التعقيم في مارس 2020، ولم يتوقف منذ ذلك الحين؛ حيث شملت أعمال التطهير جميع مباني المكاتب ومقرات إقامة العمال في جافزا، وكذلك البوابات الأمنية والمراكز التجارية، وجميع الطرق الرئيسة.

ومع عودة الموظفين إلى مزاولة دوامهم المكتبي، قامت جافزا بتبني سياسات ومبادئ توجيهية شاملة؛ من ضمنها إطلاق برنامج متكامل للتعقيم والتطهير لجميع أنواع المعدات والمركبات، إضافة إلى المكاتب والمرافق العينية الأخرى، وتم تحديد غرف للعزل الصحي في حال ظهور إصابة، والتأكد من أن جميع العمليات والإجراءات تتماشى مع إرشادات هيئة الصحة بدبي للتعامل مع مثل هذه الحالات. وسيتم إطلاق حملة توعية لجميع العاملين بالمعلومات الهامة والمتعلقة بالإصابة بكوفيد-19؛ مثل تحديد أعراض الإصابة، ونشر أرقام الطوارئ والتعليمات من خلال شاشات خلفية سطح المكتب، ورسائل البريد الإلكتروني، وكذلك الرسائل النصية والإشعارات والنشرات. وستعزز هذه التدابير الاحترازية المكثفة من استمرارية مزاولة العمل بكفاءة، وتسهل استئناف العمليات الحيوية.

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وتعقيباً على ذلك، قال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ "جافزا": "في الوقت الذي يسعى فيه العالم للتغلب على الآثار الناجمة عن كوفيد-19، ستشكل دبي نموذجاً فريداً في التعافي الاقتصادي والتهيؤ لمرحلة ما بعد الوباء؛ بفضل بنيتها التحتية الحديثة، واستراتيجياتها عالية المرونة والفعالية، وقدرتها على التعامل بكفاءة في مختلف الظروف. وتماشياً مع توجيهات حكومة دبي بالسماح للشركات والمؤسسات الخاصة باستئناف أعمالها من المكاتب بشكل كامل وبنسبة تشغيل 100% وفي حين يستعد كافة موظفي القطاع الحكومي في دبي باستئناف العمل من المكاتب اعتباراً من 14 يونيو الجاري، نحن على اتم الاستعداد للعودة لمواصلة الأعمال في شركات جافزا ومتابعة كافة العمليات التشغيلية والتجارية بكفاءة. كما سنواصل تنفيذ أعلى التدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة جميع موظفينا وشركائنا، كما أننا سنتابع عن كثب بالتعاون مع جميع الشركات في جافزا، لنشر التوعية باستمرار حول الإجراءات المطلوبة، والتي ستحافظ على سلامة موظفيها وعملائها وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف المعلم: "تأتي سلامة مجتمعنا وأفراده على رأس أولوياتنا؛ لأن الناس هم أغلى ما لدينا، وعلى مر الشهور الماضية، قمنا بتنفيذ خطة عمل وبشكل حازم، تمكنت شركاتنا من خلالها وعبر الإجراءات التي قمنا بتنفيذها من مواصلة تقديم خدماتها، وتسهيل تدفق حركة التجارة للمواد الحيوية في خضم انتشار الوباء عالمياً، مع الالتزام التام بكافة اشتراطات حكومة دولة الإمارات وهيئة الصحة بدبي وتوجيهات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على الصحة والسلامة".

وتعد جافزا مقراً للعديد من الشركات ذات السمعة المرموقة عالمياً، من ضمنها أكثر من 100 شركة مدرجة ضمن شركات قائمة جلوبال فورتشيون الخمسمئة. وتستحوذ جافزا على ما يعادل 23.9 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي، وتوفر أكثر من 135,000 وظيفة.