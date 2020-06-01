دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مسيرة من الإنجاز والتميز

تعتبر دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة من أوائل المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أخذت على عاتقها الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للإمارة الباسمة وإبراز الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين، وتنظيم سوق العقارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الممكنة في المجال العقاري للمطورين العقاريين، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكافة المقيمين في الإمارة، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات من أجل حماية حقوق الملاك والمتعاملين في هذا القطاع الحيوي في الإمارة.

وتأسست الدائرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1972 تحت مسمى "مكتب التسجيل العقاري" ويعد هذا القانون الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.

رؤية متميزة تركز على الريادة

لتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، وضعت الدائرة رؤية متميزة لها تتمثل في الريادة بتقديم خدمات عقارية مميزة لكافة العاملين في القطاع العقاري في الإمارة والدولة، وأكدت على ذلك في رسالتها الموجهة والتي تنص على سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات من أجل حماية وتوثيق وتنظيم حقوق الملاك والمتعاملين من خلال التنظيم العقاري في إطار من الشفافية والدقة.

سياسة الجودة

تلتزم دائرة التسجيل العقاري بتقديم خدمات متطورة في المجال العقاري وسن القوانين والتشريعات من أجل حماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري في إمارة الشارقة، وذلك في إطار من الشفافية والتميز والتكامل والدقة بشكل دائم ومستمر بما يحقق تطلعات المتعاملين، واتباع أفضل الممارسات في ابتكار طرق ووسائل حديثة للتواصل معهم، وتسهيل الإجراءات عليهم بشكل مستمر مع تطور السوق العقاري.

وتسعى الدائرة لتحقيق هذه السياسة والعمل على مراجعتها وتطويرها من خلال تأهيل الموظفين الأكفاء لتطبيق هذه الخدمات واستخدام أحدث أنظمة إدارة الجودة المتوافق عليها مع متطلبات المواصفة.

خدمات الدائرة

تقدم الدائرة سلسلة من الخدمات العقارية المميزة لعملائها لعل من أبرزها: خدمات التثمين العقاري، وخدمات التصرفات العقارية، وخدمات التراخيص العقارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات تسجيل المشاريع، وخدمات تسجيل جمعيات الملاك، وخدمات تصديق العقود المبدئية، وخدمات حق المنفعة.

خدمات رقمية ذكية

أطلقت دائرة التسجيل العقاري مؤخراً عدداً من الخدمات الرقمية الذكية تهدف إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة الباسمة، وتسهيل العمل عليهم، باستخدام وسائل التكنولوجيا الذكية، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع "بوابة المطورين" الذي تم إشهاره عام 2019، وتضمن المشروع انشاء تطبيق وموقع إلكتروني ذكي يمثل بوابة خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، تقدم من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشاريع العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية، وخدمة تصاريح الإعلانات العقارية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها مما يساهم في توفير الوقت والجهد والمال على المستثمرين.

كما قامت الدائرة بالاستفادة من البيئة التقنية المتطورة في الدولة عن طريق استحداث أنظمة وبرامج إلكترونية ذكية، وأتمتة عدد كبير من العمليات والإجراءات، وتوفير قنوات تقديم خدمة إلكترونية ذكية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، حيث تم إدراج مشاريع ربط إلكتروني نتج عنها تطوير العمليات والخدمات المشتركة مع مختلف الجهات التي تتعامل معها الدائرة، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين والمطورين العقاريين العاملين في الإمارة وتحقيق رضاهم.

برامج للتدريب والتأهيل

بغرض نشر أفضل الممارسات في الاستثمارات والتداولات العقارية في الإمارة أطلقت الدائرة بالتعاون مع جامعة الشارقة برنامج "الدبلوم المهني العقاري" الذي يضم 9 محاور تدريبية بواقع 135 ساعة تدريبية لكل برنامج.

وفي العام الماضي 2019 تم تخريج 12 دفعة من ملتحقي هذا البرنامج الذي يهدف إلى توفير قاعدة معرفية شاملة للمشاركين فيه، تتأسس على قواعد علمية تربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، ورفع كفاءة وفعالية المشاركين بالمهارات المتعددة في المجالات المتنوعة والمتعلقة بسوق العقارات، بحيث تمكنهم من تأدية وظائفهم وأعمالهم الحالية والمستقبلية في القطاع على أكمل وجه، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقاري، ومساعدتهم على تقديم خدمات متطورة للمتعاملين في هذا القطاع.

كما نظمت الدائرة نحو 40 دورة تدريبية بالتعاون مع معهد دبي العقاري خلال الخطة الخمسية السابقة للدائرة، بما يتناسب مع احتياجات السوق.

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مبادرات مجتمعية

تسعى الدائرة لعمل مبادرات كثيرة لخدمة أفراد المجتمع في الإمارة وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها للمساهمة في تقدم الإمارة وتحقيق الرخاء والرفاهية لكافة سكانها، ولعل من أبرز هذه المبادرات التي قدمتها الدائرة أطلاق مبادرة "أنتم الخير" بالتعاون مع بلدية الشارقة، ومبادرة "فرحة طفل"، ومعرض "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، ومبادرة "سعادة الخير"، ومبادرة "فيكم البركة"، ومبادرة "تحدي 96 ساعة"، وغيرها الكثير من المبادرات التي ساهمت في توفير سبل الدعم للشرائح المستحقة للدعم والرعاية في المجتمع، وذلك ضمن أهداف الدائرة في العمل من أجل تحقيق مجتمع متكافل ومتلاحم إنسانياً، يتيح لكافة أفراده العيش في سعادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.



ويتواصل العمل في زمن كورونا

تواصل دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تقديم خدماتها لعملائها، وتسيير أعمالهم بكل سهولة ويسر، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة نتيجة وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم.

وفي هذا المجال أعلنت الدائرة عن تفعيل نظام العمل عن بعد لأغلبية الموظفين باستخدام الوسائل والتقنيات الذكية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدائرة حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وتماشياً مع التدابير الاحترازية الحكومية، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

كما قامت الدائرة بعدد من الاجراءات الاحترازية مثل تعقيم المبنى الرئيسي، ومباني الفروع التابعة لها في مختلف المناطق، ونشرت المعقمات ووسائل الوقاية في هذه المباني، وتم استبدال نظام البصمة الإلكترونية ببطاقة الهوية حرصاً على سلامة الموظفين الذين قامت بتوعيتهم بالطرق الأمثل للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى تنظيم دخول بعض المراجعين الذين يأتون إلى مبنى الدائرة، واستقبالهم واتمام معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

وتستقبل الدائرة أغلب المعاملات إلكترونيًا من خلال موقع وتطبيق "بوابة المطورين" أو البريد الإلكتروني، والوسائل الذكية الأخرى التي تمتلكها، حيث تتيح الدائرة لكافة المطورين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها عدداً كبيراً من الخدمات الذكية المميزة للتسهيل عليهم، وضمان استمرارية أعمالهم.