الامارات | شرطة أبوظبي تتلقى 41.5 ألف مكالمة من الجمهور خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتلقى 41.5 ألف مكالمة من الجمهور خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 41 ألفاً و588 مكالمة من الجمهور على مستوى الإمارة خلال عطلة عيد الفطر.

وأكد مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، العميد ناصر سليمان المسكري، ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى المراكز خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن معظمها مكالمات حول حوادث مرورية بسيطة أو بعض الحالات الصحية الطارئة.

وذكر أن إدارة العمليات مستعدة لتلقي البلاغات والمكالمات على مدار الساعة، وفي جميع الأوقات، ولتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

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ودعا الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني للتعريف بالخدمات الشرطية، وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية، وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في أي وقت.

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