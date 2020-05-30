الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خان عامل نظافة في أحد الفنادق الأمانة، ولم يستطع مقاومة إغراء حقيبة إحدى زبائن الفندق، وسرق منها 200 دولار وسماعة «أبل إيربود»، ثم اعترف بجريمته فور سؤاله عنها، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قصت بحبسه ثلاثة أشهر ثم الإبعاد.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه توجه برفقة زميله لتنظيف شقة فندقية، وشاهد حقيبة نسائية، ففتح الحقيبة، وشاهد مبلغ 200 دولار فسرقها، كما سرق سماعات أذن، وتم استدعاؤه في اليوم التالي من قبل إدارة الفندق، واعترف بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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إعداد: محمد فودة

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