الامارات | السماح بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة الفجر

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة الفجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن السماح لجميع أفراد المجتمع بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة الفجر. وأكدت اللجنة، في بيان لها، اليوم، أن على أفراد المجتمع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات لأكثر من 5 أشخاص أثناء ممارسة الرياضة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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