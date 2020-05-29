الامارات | محمد بن زايد لـ"برنامج الأغذية العالمي": "قبل أن ترمش عيني سنساعدكم"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد لـ"برنامج الأغذية العالمي": "قبل أن ترمش عيني سنساعدكم" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن اتصال مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طلب خلاله مساعدة عاجلة لمواجهة وباء كورونا، واستقبله سموه بالترحاب والوعد والتلبية العاجلة.
وقال بيزلي في تغريدة عبر "تويتر": اتصلت بأخي محمد بن زايد وأخبرته أننا نحتاج إلى مساعدة عاجلة فأجابني فوراً: "قبل أن ترمش عيني سنساعدكم"
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