الامارات | «الصحة» تجري 38 ألف فحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجري 38 ألف فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي وأحدثها، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32 ألفاً و532 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن ثلاث حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 314 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16 ألفاً و685 حالة.

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إصابة جديدة بالفيروس، و314 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

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