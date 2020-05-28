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الامارات | محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة من طلبة جامعة الإمارات افتراضياً

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العين - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحفل الذي تنظمه جامعة الإمارات - عن بعد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة تخريج طلابها وطالباتها للدفعة الـ40، للمرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا الثلاثاء المقبل.

وأعلنت إدارة الجامعة أن حفل التخريج لهذا العام سيكون افتراضياً، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، جراء وباء المستجد (كوفيد-19)، حفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور.

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ويبلغ عدد طلبة الدفعة الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً وطالبة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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