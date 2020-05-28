الامارات | محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة من طلبة جامعة الإمارات افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة من طلبة جامعة الإمارات افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحفل الذي تنظمه جامعة الإمارات - عن بعد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة تخريج طلابها وطالباتها للدفعة الـ40، للمرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا الثلاثاء المقبل.

وأعلنت إدارة الجامعة أن حفل التخريج لهذا العام سيكون افتراضياً، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور.

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ويبلغ عدد طلبة الدفعة الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً وطالبة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

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